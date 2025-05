"Cuídame a los pobres": Milei asegura que cumplió promesa que le hizo al papa Francisco

Buenos Aires, Argentina.

El presidente argentino, Javier Milei, aseguró este jueves que cumplió con la promesa de cuidar a los más vulnerables que le hizo al papa Francisco en su último encuentro, tras su viaje a Roma el último fin de semana para asistir al funeral del máximo líder de la Iglesia Católica.

“Tuvimos una charla maravillosa, me pidió que cuidara a los vulnerables y yo me comprometí a documentarlo. Yo creo que lo cumplí, sacamos a 10 millones de personas de la pobreza, pero no digo que el trabajo esté hecho ya”, aseguró el mandatario en diálogo con radio El Observador.

Milei además reveló que entonces le pidió perdón a Francisco por sus "exabruptos" - lo había calificado como “el representante del maligno en la Tierra” cuando era candidato a presidente- y que generaron "un vínculo interesante", que incluyó varias llamadas telefónicas en que el sumo pontífice le pedía que cuidara de los pobres del país.

"Tuvimos llamadas telefónicas en las que me decía: ‘Cuídame a los pobres’”, contó.