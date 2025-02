Migrantes surasiáticos deportados de EEUU a Panamá claman por ayuda

Ciudad de Panamá.

Inmediatamente, otra niña llegaba con más papeles en blanco y entre las dos conformaban un segundo mensaje: “We are not save in our country (No estamos a salvo en nuestro país)”, sostenido durante apenas unos minutos.

Desde el regreso al poder de los talibanes en 2021 en Afganistán, los derechos de las mujeres han sufrido graves restricciones, recluyéndolas al interior del hogar, como la prohibición de la educación secundaria y superior para las jóvenes y las limitaciones en los códigos de vestimenta y el empleo.