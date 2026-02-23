¡Confirmado al 100%! Pruebas forenses certifican la muerte de El Mencho

Jalisco, México.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo del Ejército mexicano, tras el análisis forense de su cuerpo y de la verificación de su identidad. Así lo comunicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia presidencial de este lunes a preguntas de los periodistas. "La Fiscalía General de la República ha confirmado que sí. Ya los tiene identificados y confirmados", dijo el funcionario al referirse al peritaje forense del cuerpo de El Mencho y del de las otras dos personas de su "círculo de seguridad" que también murieron en el operativo liderado por las fuerzas especiales mexicanas.

La confirmación de su identidad se produjo en las dependencias de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en Ciudad de México, adonde los cuerpos fueron trasladados desde el estado de Jalisco (occidente). En las inmediaciones del edificio del Ministerio Público hay un fuerte despliegue de seguridad de efectivos de la Guardia Nacional, que vigilan el perímetro más cercano para evitar cualquier ataque o suceso contra as autoridades. Sobre qué pasará con el cadáver de el líder del CJNG, el secretario de Seguridad declaró que "normalmente, los familiares lo reclaman y se le entrega", aunque no precisó cuándo sería esta eventual entrega del cuerpo de El Mencho ni en qué circunstancias. Oseguera Cervantes fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. Washington lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.