Capturan a presunto autor intelectual del asesinato de alcalde Carlos Manzo

Michoacán, México.

El secretario de Seguridad Pública de México, Omar García Harfuch, confirmó este miércoles que el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, está vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al anunciar la detención de uno de los presuntos "autores intelectuales" del crimen que ha provocado una ola de indignación en el país. En una conferencia de prensa, el funcionario detalló que han identificado y detenido a Jorge Armando ‘N’ como presunto autor intelectual del homicidio ocurrido en la celebraciones del Día de Muertos en ese municipio del estado de Michoacán (oeste), y lo vinculó a un grupo delictivo de la zona relacionado con el CJNG.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también explicó que tras labores de inteligencia, revisión de cámaras de videovigilancia, entrevistas y análisis tecnológicos se pudo reconstruir la secuencia del ataque. Como resultado, fue detenido Jorge Armando 'N', quien según Harfuch fue "identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manzo". "Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque", indicó, a la vez que reiteró que "no habrá impunidad" en la operación para desmantelar por completo a la célula continuará. Asimismo, informó que dos de los implicados en el crimen, identificados como Fernando Josué 'N' y Ramiro 'N', aparecieron muertos el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan, Paracho, en el estado de Michoacán (oeste de México), quienes acompañaron al agresor Víctor Manuel 'N', quien fue abatido en el lugar de los hechos.