“Mataremos a Trump”: Conmemoran el 47 aniversario de la toma de la embajada de EE UU en Teherán

Teherán. Irán conmemoró este miércoles el 47 aniversario de la toma de la embajada estadounidense en Teherán con multitudinarias marchas en todo el país en medio del temor a una nueva confrontación bélica y un protagonista absoluto: Donald Trump. “Mataremos a Trump” rezaban multitud de pancartas frente a la que fuera la embajada estadounidense en Teherán hasta su toma por estudiantes el 4 de noviembre de 1979 y ahora reconvertida en un museo bautizado como el “Nido de Espías” dedicado a la hostilidad entre ambos países. Otros carteles mostraban una bala atravesando el flequillo rubio del presidente estadounidense; otros lo mostraban entre rejas o en cadenas; en otras imágenes aparecía caracterizado como un cerdo y abundaban las caricaturas que lo ridiculizaban. Todo ello en medio de los habituales cánticos de “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel”, que resuenan en Irán desde la Revolución Islámica de 1979. También abundaban las imágenes del líder supremo, Mojtaba Jameneí, quien aún no ha aparecido en público desde su nombramiento en marzo tras el asesinato de su antecesor y padre, Alí Jameneí. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En los cárteles de hoy en Teherán aparecía apuntando con un fusil AK47 con gesto desafiante.

“Victoria iraní” en las elecciones estadounidenses

La toma de la embajada estadounidense y de 52 diplomáticos como rehenes durante 444 días desencadenó una tensión entre ambos países que ha alcanzado su punto más álgido desde que Estados Unidos e Israel lanzaran una guerra contra Irán el 28 de febrero. Ahora en Teherán, muchos vecinos temen que se reanuden los ataques contra su país, mientras la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato estadounidenses, lo que ha supuesto la pérdida de control de las principales cámaras para Trump, se considera una victoria iraní. “El hecho de que Trump haya sido humillado con la derrota en las elecciones es una victoria para nuestro pueblo”, dijo a EFE Masume, una ama de casa de 34 años que participaba en la marcha de la capital.