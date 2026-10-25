Lula vuelve a liderar el recuento con el 50,1 % de los votos a la mitad del escrutinio

São Paulo, Brasil. El presidente brasileño y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a tomar la delantera en el recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, con el 50,14 % de los votos, según los resultados oficiales con el 50,1 % de las urnas escrutadas.
El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro se mantiene cerca del líder progresista, con el 49,86 %.
El que obtendrá más del 50 % de los votos válidos asumirá la Presidencia de Brasil el próximo 5 de enero por un mandato de cuatro años.
El inicio del recuento ha estado marcado por una gran confusión, después de que, a petición de la campaña de Lula, un juez de la Corte Suprema prorrogara dos horas el horario de votación, cuando ya se habían empezado a contabilizar los primeros sufragios.
La decisión generó incertidumbre durante las primeras horas de la jornada electoral y añadió tensión a una contienda marcada por la estrecha diferencia entre ambos candidatos.