Lula vuelve a liderar el recuento con el 50,1 % de los votos a la mitad del escrutinio

São Paulo, Brasil. El presidente brasileño y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a tomar la delantera en el recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, con el 50,14 % de los votos, según los resultados oficiales con el 50,1 % de las urnas escrutadas.

El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro se mantiene cerca del líder progresista, con el 49,86 %.

El que obtendrá más del 50 % de los votos válidos asumirá la Presidencia de Brasil el próximo 5 de enero por un mandato de cuatro años.