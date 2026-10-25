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Lula vuelve a liderar el recuento con el 50,1 % de los votos a la mitad del escrutinio

Lula da Silva aventaja por estrecho margen a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, con el 50,14 % de los votos escrutados

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 17:52 -
  • Agencia EFE
Lula vuelve a liderar el recuento con el 50,1 % de los votos a la mitad del escrutinio

El presidente brasileño y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva.

 Foto: EFE

São Paulo, Brasil. El presidente brasileño y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a tomar la delantera en el recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, con el 50,14 % de los votos, según los resultados oficiales con el 50,1 % de las urnas escrutadas.

El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro se mantiene cerca del líder progresista, con el 49,86 %.

El que obtendrá más del 50 % de los votos válidos asumirá la Presidencia de Brasil el próximo 5 de enero por un mandato de cuatro años.

Lula aventaja a Flávio Bolsonaro en el inicio del escrutinio, pausado por el Supremo

El inicio del recuento ha estado marcado por una gran confusión, después de que, a petición de la campaña de Lula, un juez de la Corte Suprema prorrogara dos horas el horario de votación, cuando ya se habían empezado a contabilizar los primeros sufragios.

La decisión generó incertidumbre durante las primeras horas de la jornada electoral y añadió tensión a una contienda marcada por la estrecha diferencia entre ambos candidatos.

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