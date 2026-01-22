Laura Dogu es nombrada jefa diplomática de EEUU en Venezuela

​San Pedro Sula.

Estados Unidos nombró a Laura Dogu como nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela, según confirmó este jueves una fuente diplomática a la agencia AFP. El nombramiento ya aparece reflejado en el portal oficial de la representación estadounidense para Venezuela y fue corroborado por una fuente interna de la embajada.

Dogu, originaria del estado de Texas, cuenta con una extensa carrera diplomática en América Latina. A lo largo de los últimos años ha ocupado cargos como embajadora de Estados Unidos en Honduras, El Salvador y Nicaragua, lo que la convierte en una figura con amplio conocimiento del contexto político regional. Laura Dogu, quien asumió su cargo en Honduras en abril de 2022, tuvo una gestión marcada por tensiones con el gobierno hondureño. Desde el oficialismo, fue señalada en varias ocasiones de injerencista, especialmente en temas como la denuncia del tratado de extradición, una decisión de Castro que finalmente fue revertida. Dejó el cargo en marzo de 2025.