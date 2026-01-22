Trump lanza su Junta de Paz, arropado por una veintena de gobernantes

Davos, Suiza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves en Davos (Suiza) su Junta de Paz, en una ceremonia en la que estuvo arropado por una veintena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los presidentes de Argentina y Paraguay y el primer ministro húngaro. "El mundo es más rico, seguro y pacífico" que hace un año, justo cuando él asumió su segundo mandato, presumió Trump, que enumeró una lista de conflictos que aseguró que han terminado gracias a su intervención y se vanaglorió de que "ningún gobierno en la historia ha logrado un cambio tan radical en 12 meses".

Trump firmó el acta de constitución del organismo, concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales, en un acto celebrado en el auditorio principal del Centro de Congresos de la población alpina. Los gobernantes que se han unido a la iniciativa, que ocuparon asientos dispuestos sobre el escenario alrededor de Trump, firmaron también el acta de constitución antes que el mandatario de EE.UU., para lo que fueron acercándose a una mesa situada a un lado del escenario. "Lo que estamos haciendo es muy importante", dijo Trump. "Era algo que realmente quería hacer, y no se me ocurría ningún lugar mejor" para ello. El mandatario volvió a criticar a la ONU, de la que dijo que tenía un "tremendo potencial" que no usa, y aseguró que la combinación entre las Naciones Unidas y su Junta producirá "una cosa única en el mundo".