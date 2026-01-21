Trump es recibido con protestas y mensajes de condena a su llegada a Davos

Davos, Suiza.

Protestas, pancartas y hasta gigantescos mensajes en la nieve, para que pudieran leerse desde el aire, recibieron este miércoles al presidente estadounidense, Donald Trump a su llegada al Foro de Davos, donde habló en su esperada intervención sobre sus ambiciones en Groenlandia y criticó a Europa.

La principal concentración en la jornada se produjo a la entrada de una iglesia anglicana que este año ha sido convertida en la Casa de Estados Unidos en Davos, con la que la diplomacia norteamericana quiere promocionar el país en el 250 aniversario de su fundación.