Netanyahu acepta formar parte de la Junta de Paz de Trump que supervisará Gaza

Jerusalén, Israel.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aceptó la oferta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para unirse a la Junta de Paz establecida por el magnate que supervisará el desarrollo del acuerdo de alto el fuego en Gaza. "El primer ministro, Benjamín Netanyahu, anunció que aceptó la invitación del presidente estadounidense Donald Trump y se unirá como miembro del Consejo Supremo de Paz, que estará compuesto por líderes mundiales", recoge un comunicado difundido este miércoles por la oficina del mandatario israelí.

Netanyahu pasará, tras más de dos años de ofensiva y manteniendo aún tropas y territorio ocupado en Gaza, a formar parte del órgano encargado, según la descripción de la Casa Blanca, de "proporcionar supervisión estratégica, movilizar recursos internacionales y garantizar la rendición de cuentas mientras Gaza pasa del conflicto a la paz y el desarrollo". Otros dirigentes como el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Paraguay, Santiago Peña; y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ya habían confirmado haber recibido una carta de Trump para unirse. Ayer lunes, el Kremlin confirmó, a su vez, que el presidente ruso, Vladímir Putin, había "recibido por canales diplomáticos la propuesta de entrar a formar parte de la Junta de la Paz", según dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.