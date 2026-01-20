  1. Inicio
Trump bromea con ponerle su nombre al Golfo de México: "Aún estamos a tiempo"

"Iba a llamarlo el Golfo de Trump, pero pensé que me matarían si hacía eso. Quería hacerlo", dijo Donald Trump

  Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 14:25
Trump bromea con ponerle su nombre al Golfo de México: Aún estamos a tiempo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una conferencia de prensa con periodistas en la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 20 de enero de 2025.

 JIM LO SCALZO / EFE
Washington, Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó este martes con que aún está "a tiempo" de ponerle su nombre al Golfo de México, rebautizado como 'Golfo de Estados Unidos' a su regreso a la Casa Blanca hace un año, insistiendo en que su equipo no rechaza casi ninguna de sus ideas.

"Iba a llamarlo el Golfo de Trump, pero pensé que me matarían si hacía eso. Quería hacerlo. (...) El Golfo de Trump suena bien de todos modos, quizá podamos hacerlo. Aún estamos a tiempo", dijo en una rueda de prensa para destacar los logros del primer año de su segundo mandato. EFE

