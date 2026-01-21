  1. Inicio
EE UU eleva a 2,600 dólares el incentivo para que migrantes se autodeporten

El departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó del incentivo, que se elevó a 2,600 dólares para que voluntariamente los migrantes abandonen el país del norte

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 17:25 -
  • Agencia EFE
Estados Unidos incrementó los incentivos para fomentar la salida voluntaria del país.​​​​​​

Austin, Estados Unidos

Estados Unidos anunció este miércoles que aumentará a 2,600 dólares el incentivo económico que ofrece a los migrantes que están en el país de manera irregular para que salgan voluntariamente o se "autodeporten".

Así lo informó en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), donde se refirió a este aumento del incentivo, antes de 1,000 dólares como un "regalo" por el aniversario desde que el republicano Donald Trump asumió la presidencia.

Un migrante muere en el mayor centro de detención de EE UU, el tercero en 2026

En el escrito, DHS aseguró que desde enero de 2025, 2,2 millones de personas que se encontraban en el país de forma irregular se han auto deportado voluntariamente, y que "decenas de miles" lo han hecho utilizando la aplicación de la CBP.

Sin embargo, estas cifras entregadas por DHS han sido cuestionadas por análisis de expertos en inmigración, ya que la agencia "no ha entregado datos" que las respalden.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó en diciembre que ha deportado a un total de 622,000 personas desde que Trump asumió el cargo.

Detenidos y sin apoyo: el drama de los hondureños en centros migratorios en EUA

Un análisis del centro Brookings publicado la semana pasada, sin embargo, pone en cuestión esta cifra y estima que el número real es mucho menor, entre 310,000 y 350,000 expulsiones.

Está por debajo de las 778,000 repatriaciones realizadas en el último año fiscal completo de la administración de Joe Biden y muy lejos de la promesa del equipo de Trump de alcanzar un millón de deportaciones por año.

