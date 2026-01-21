EE UU eleva a 2,600 dólares el incentivo para que migrantes se autodeporten

Austin, Estados Unidos

Estados Unidos anunció este miércoles que aumentará a 2,600 dólares el incentivo económico que ofrece a los migrantes que están en el país de manera irregular para que salgan voluntariamente o se "autodeporten". Así lo informó en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), donde se refirió a este aumento del incentivo, antes de 1,000 dólares como un "regalo" por el aniversario desde que el republicano Donald Trump asumió la presidencia.

En el escrito, DHS aseguró que desde enero de 2025, 2,2 millones de personas que se encontraban en el país de forma irregular se han auto deportado voluntariamente, y que "decenas de miles" lo han hecho utilizando la aplicación de la CBP. Sin embargo, estas cifras entregadas por DHS han sido cuestionadas por análisis de expertos en inmigración, ya que la agencia "no ha entregado datos" que las respalden. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó en diciembre que ha deportado a un total de 622,000 personas desde que Trump asumió el cargo.