El Kremlin confirma reunión entre Putin y Trump en Alaska

El Kremlin confirmó que Putin y Trump celebrarán una cumbre bilateral el 15 de agosto en Alaska para tratar la crisis en Ucrania.

  • 08 de agosto de 2025 a las 18:23 -
  • Agencia EFE
Fotografía de archivo del presidente ruso, Vladimir Putin junto al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

 Foto EFE/ Michael Klimentyev/sputnik/kremlin Pool
Moscú, Rusia

El Kremlin confirmó este viernes que el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunirán para una cumbre bilateral el próximo 15 de agosto en Alaska, tal como lo anunció minutos antes el propio mandatario de Estados Unidos.

“Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos que comparten fronteras, y parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y que, precisamente, Alaska acoja una cumbre tan importante y esperada de los líderes de ambos países”, declaró Yuri Ushakov, asesor presidencial ruso para Asuntos Internacionales, citado por agencias locales.

Según Ushakov, ambos líderes abordarán, en primer lugar, las opciones para lograr una solución pacífica y a largo plazo a la crisis ucraniana.

Agregó que Moscú confía en que la siguiente reunión entre Putin y Trump se celebre en territorio ruso.

“La respectiva invitación ya ha sido entregada al presidente de Estados Unidos”, precisó Ushakov.

La última vez que Putin se reunió con un mandatario estadounidense fue en 2021, en un encuentro con el entonces presidente, Joe Biden, celebrado en Ginebra.

Por su parte, la última cumbre entre Putin y Trump tuvo lugar en 2018, en Helsinki.

