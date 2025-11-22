Jueza prohíbe a la agencia tributaria de EE UU compartir la dirección de migrantes con ICE

Miami

Una jueza de EE. UU. prohibió a la agencia tributaria estadounidense IRS compartir información personal de migrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), un plan con el que el Gobierno Trump pretendía facilitar la detención y deportación de extranjeros indocumentados.

La jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly suspendió temporalmente la entrega de información al ICE, después de que los agentes de Inmigración recibieran durante el verano la dirección de los migrantes gracias a tener acceso a sus declaraciones de impuestos.

El pasado agosto, la agencia tributaria entregó al ICE las direcciones de aproximadamente 47.000 personas. La magistrada entendió que la difusión de esta información era ilegal, en el marco de una demanda presentada por el Centro para los Derechos del Contribuyente y otros grupos.

La ley establece que la agencia tributaria puede compartir datos personales para investigaciones o procesos penales federales, siempre y cuando haya obtenido el visto bueno de un tribunal o el titular de la agencia.