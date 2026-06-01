Japón urge a Irán a mostrar "flexibilidad" para alcanzar un acuerdo con EEUU

Japón.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, urgió al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, a mostrar "flexibilidad" en un momento "crucial" de las negociaciones para un acuerdo de paz con Estados Unidos, a pesar de que Teherán anunció la suspensión del diálogo con Washington por la ofensiva israelí contra Líbano.

El portavoz del Gobierno nipón, Minoru Kihara, dijo este martes en una rueda de prensa que la llamada, que tuvo lugar en la víspera, "se produjo en momentos donde el intercambio entre Estados Unidos e Irán pasa por una fase sumamente crucial", en medio de nuevas rondas de ataques estadounidenses e iraníes.

Kihara explicó que se trata de la primera llamada entre Takaichi y Pezeshkian en un mes, periodo en el que la jefa del Gobierno japonés "ratificó la cooperación con líderes de varios países para trabajar en la pacificación de la situación", incluido el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

A última hora de la tarde del lunes, Takaichi trasladó al presidente iraní sus esperanzas de que "esta oportunidad se aproveche plenamente para que Irán continúe demostrando la máxima flexibilidad posible y se llegue a un acuerdo lo antes posible".