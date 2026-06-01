Trump nomina a embajadores para El Salvador, Paraguay, Ecuador y Brasil

Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes una nueva ronda de nominaciones diplomáticas, que incluye la designación de los embajadores para El Salvador, Ecuador, Paraguay y Brasil, cuyos nombramientos deben ser confirmados por el Senado.

El empresario constructor de Florida, Mark Abreu, fue nominado para ser el nuevo embajador en el Salvador, uno de los principales aliados regionales de la Administración Trump.

De acuerdo con medios locales, Abreu figuró como parte de los recaudadores de fondos del Partido Republicano para la campaña presidencial de Trump en 2024.

Para Brasil, Trump eligió a Daniel Pérez, actual presidente de la Cámara de Representantes de Florida desde 2024 y es hijo de exiliados cubanos, con trayectoria legislativa desde 2017.