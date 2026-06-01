Trump cree que puede haber un acuerdo la próxima semana pese a que Irán rompió el diálogo

Estados Unidos.

Trump dio estas declaraciones a pesar de que Irán paralizó las negociaciones de paz en represalia por los ataques israelíes contra el Líbano , según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

"Tiene buen aspecto", declaró el mandatario en una breve entrevista telefónica con la cadena ABC News , en la que apuntó a un posible trato "en el transcurso de la próxima semana".

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , declaró este lunes que cree que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz , a pesar de que Teherán afirma haber suspendido el diálogo con Washington .

"Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado", dijo Trump a ABC News.

El presidente habló este lunes por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y mantuvo un inusual contacto con el grupo chií Hizbulá para tratar de preservar el alto el fuego en Líbano y, con ello, las negociaciones de paz con Irán.

Según detalló el propio Trump en la red Truth Social, Netanyahu accedió a no enviar tropas a Beirut, la capital libanesa, y Hizbulá acordó dejar de disparar proyectiles contra territorio israelí.

"Veremos cuánto dura esto; ¡ojalá sea para siempre!", declaró.

Israel ha intensificado en las últimas horas su ofensiva militar en Líbano, en una escalada que vulnera el alto el fuego vigente desde abril y que puso en riesgo la nueva ronda de conversaciones de paz prevista para este martes en Washington con el Gobierno libanés, un proceso que Hizbulá rechaza.

La ofensiva contra Hizbulá, aliado de Irán, también amenaza las conversaciones entre Washington y Teherán, que desde hace semanas intercambian borradores para un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada en febrero y permita la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.