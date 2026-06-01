Detienen a manifestantes frente a un centro de ICE en Nueva Jersey

Nueva York, Estados Unidos

Las fuerzas del orden del estado de Nueva Jersey detuvieron en la noche del domingo a decenas de personas que se manifestaban frente al centro de inmigración Delaney Hall, en la ciudad de Newark, por las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes recluidos en estas instalaciones.

Los agentes arrestaron al menos a veinte manifestantes por violar el toque de queda impuesto ayer por el alcalde de Newark, Ras Baraka, tras otra noche de disturbios entre manifestantes y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), recoge la prensa local.

La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, explicó -en X- que se informó a los manifestantes, tanto en inglés como en español, que debían abandonar la zona a las 21:00 horas (01:00 GMT de este lunes), cuando comenzaba el toque de queda.

"Un grupo de individuos que había acudido a protestar con cascos, escudos o máscaras de gas se negaron a cumplir con las órdenes y fueron detenidos. Estoy agradecida a las fuerzas de seguridad por desescalar esta situación", expresó Davenport.