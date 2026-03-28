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Irán señala universidades de Israel y EEUU en Oriente Medio como objetivos militares

La madrugada del sábado, EE.UU. e Israel bombardearon la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán y el jueves atacaron la Universidad Tecnológica de Isfahán

  • Actualizado: 28 de marzo de 2026 a las 18:41 -
  • Agencia EFE
Irán señala universidades de Israel y EEUU en Oriente Medio como objetivos militares
Washington, Estados Unidos.

La Guardia Revolucionaria iraní señaló la madrugada de este domingo a las universidades israelíes y estadounidenses en Oriente Medio como objetivos militares y pidió su evacuación como respuesta a los ataques de Washington y Tel Aviv contra sus instituciones educativas.

En un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim, vinculada al cuerpo de élite de la República Islámica, la Guardia Revolucionaria aseguró que "todas las universidades del régimen de ocupación (en referencia a Israel) y de Estados Unidos son objetivos legítimos hasta que dos universidades sean atacadas en respuesta por las iraníes que han sido destruidas".

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La madrugada del sábado, EE.UU. e Israel bombardearon la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán y el jueves atacaron la Universidad Tecnológica de Isfahán, en el centro del país, sin que se registraran víctimas mortales en ninguno de los dos casos.

La Guardia Revolucionaria advirtió a "todos los trabajadores, profesores y estudiantes de las universidades estadounidenses en la región y residentes a su alrededor" de mantenerse a una distancia de un kilómetro de las instituciones.

"Si el Gobierno de EEUU quiere que sus universidades en la región no sean objetivos, menos dos de ellas, debe condenar oficialmente el bombardeo" de los centros educativos iraníes antes del mediodía del lunes 30 de marzo en hora local iraní, agrega el comunicado, además de "impedir" que sus aliados ataquen lugares de educación e investigación.

Si estas condiciones no se cumplen, "la amenaza sigue en pie y se llevará a cabo", concluye la información.

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Washington y Teherán están en negociaciones indirectas para resolver el conflicto bélico desatado tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Sin embargo, las amenazas cruzadas prevalecen, ya que el presidente estadounidense, Donald Trump, también ha advertido que bombardeará las centrales eléctricas iraníes si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz antes del próximo 6 de abril.

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Agencia EFE
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