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Irán denuncia que el bloqueo de EE.UU. contra sus puertos es “delictivo” y viola la tregua

Trump lamentó que Irán abriera fuego ayer “contra un buque francés y un carguero del Reino Unido” en Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 11:05 -
  • Agencia EFE
Irán denuncia que el bloqueo de EE.UU. contra sus puertos es “delictivo” y viola la tregua

Imagen de archivo de petroleros cruzan el Estrecho de Ormuz.

Fotografía: EFE
Teherán, Irán.

Irán denunció este domingo que el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos contra sus puertos constituye una violación del alto el fuego y lo calificó como un acto “ilegal y delictivo” que vulnera el derecho internacional.

“La continuación por parte de Estados Unidos del bloqueo de los puertos o del litoral de Irán no solo viola el alto el fuego mediado por Pakistán, sino que también constituye un acto ilegal y criminal”, afirmó en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El papa desea que el cese de las hostilidades en todo Oriente Medio se vuelva permanente

Según el diplomático iraní, el cerco estadounidense viola el apartado 4 del artículo 2 de la Carta de la ONU y constituye un acto de agresión conforme a la resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Bagaei acusó a Washington de imponer un “castigo colectivo” a la población iraní, lo que, según denunció, “equivale a un crimen de guerra y de lesa humanidad”.

Cruceros sin pasajeros cruzan el estrecho de Ormuz por primera vez desde su cierre

En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a la República Islámica de violar la tregua con el nuevo cierre del estratégico estrecho de Ormuz, apenas un día después de que Teherán anunciara su reapertura.

Trump lamentó que Irán abriera fuego ayer “contra un buque francés y un carguero del Reino Unido” en Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial.

Estas acusaciones mutuas llegan a tres días de que expire la tregua de dos semanas y cuando una delegación de EE.UU. viaja a Islamabad para, según Trump, retomar las negociaciones mañana lunes.

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Agencia EFE
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