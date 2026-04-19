Irán denuncia que el bloqueo de EE.UU. contra sus puertos es “delictivo” y viola la tregua

Teherán, Irán.

Irán denunció este domingo que el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos contra sus puertos constituye una violación del alto el fuego y lo calificó como un acto “ilegal y delictivo” que vulnera el derecho internacional. “La continuación por parte de Estados Unidos del bloqueo de los puertos o del litoral de Irán no solo viola el alto el fuego mediado por Pakistán, sino que también constituye un acto ilegal y criminal”, afirmó en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

Según el diplomático iraní, el cerco estadounidense viola el apartado 4 del artículo 2 de la Carta de la ONU y constituye un acto de agresión conforme a la resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bagaei acusó a Washington de imponer un “castigo colectivo” a la población iraní, lo que, según denunció, “equivale a un crimen de guerra y de lesa humanidad”.