Cruceros sin pasajeros cruzan el estrecho de Ormuz por primera vez desde su cierre

Miami, Estados Unidos

Varios cruceros sin pasajeros que permanecían atrapados en el golfo Pérsico desde el inicio del conflicto en Irán atravesaron por primera ocasión este sábado el estrecho de Ormuz.

"El MSC Euribia zarpó de Dubái, cruzó el estrecho de Ormuz sin contratiempos y ahora se dirige al norte de Europa. La travesía se realizó en estrecha coordinación con las autoridades competentes", informó MSC en un comunicado compartido a EFE.

"El MSC Euribia está listo para reanudar su temporada en el norte de Europa, y dado que el barco podrá regresar antes de lo previsto, MSC Cruceros confirma que el crucero con salida el 16 de mayo desde Kiel (y el 17 de mayo desde Copenhague) operará según lo programado originalmente", agregó la compañía.