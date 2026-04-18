Muere niño de 2 años por sumersión en una cisterna de su casa

Un niño de dos años identificado como Christopher Armando Padilla Fernández fue encontrado sin vida dentro de una cisterna en Guanajuato, México, según informaron las autoridades.
De acuerdo con los primeros reportes, el menor había sido reportado como desaparecido días antes, lo que activó una Alerta Amber para su localización.
Tras las labores de búsqueda, su cuerpo fue localizado dentro del depósito de agua. Las autoridades indicaron de forma preliminar que la causa de muerte habría sido por ahogamiento.
Las autoridades consideraron, durante varias horas, la posibilidad de que la persona hubiera caído en algún depósito de agua cercano al exterior del lugar.
Sin embargo, tras las diligencias e inspecciones realizadas, esta hipótesis fue finalmente descartada.
Fue un familiar quien tuvo la iniciativa de revisar la cisterna de la casa, ante la emergencia y la incertidumbre del caso.
Inicialmente, se pensaba que lo que se observaba en su interior podía tratarse de un objeto, sin embargo, al inspeccionarla con mayor detalle, se confirmó que se trataba del cuerpo del menor.
“Yo siento que mi niño está vivo”, expresó la madre del menor antes de que fuera encontrado sin vida. Tanto ella como sus familiares mantenían la esperanza de hallarlo sano y salvo, aferrándose a la fe y a la posibilidad de un desenlace diferente mientras continuaban las labores de búsqueda.
Según Rosa Rocha, abuela de Christopher, la familia tuvo que esperar más de 24 horas para que las autoridades pudieran hacer la entrega del cuerpo del menor, "Que fueran más sensibles al dolor de nosotros, la familia", comentó Rosa.
Finalmente, tras la entrega del cuerpo, sus familiares procedieron a darle sepultura en medio de un profundo dolor y consternación. Entre lágrimas y tristeza, lo despidieron con muestras de amor, lamentando profundamente lo ocurrido.