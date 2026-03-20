Investigan a mujer por presunto envenenamiento de su novio

São Paulo, Brasil

Un caso que ha generado conmoción en Ribeirão Preto, São Paulo Brasil, involucra a Adenilson Ferreira Parente, quien sufrió una grave intoxicación tras ingerir un vaso de açaí (fruta) que presuntamente contenía veneno para ratas. El hecho encendió las alertas de las autoridades, por lo cual iniciaron una investigación, donde la principal señalada es Larissa de Souza, quien era novia de la victima. Adenilson permaneció varios días en estado crítico bajo cuidados intensivos, pero logró recuperarse.

De acuerdo con informes policiales, el análisis forense detectó pequeñas esferas grisáceas en el fondo del recipiente, lo que confirmaría la presencia de “chumbinho”, un tóxico para controlar plagas. Las cámaras de seguridad resultaron clave para esclarecer lo ocurrido y reconstruir la secuencia previa al incidente. Desde un inicio, los investigadores descartaron que el envenenamiento se produjera en el establecimiento donde se adquirió el açaí, ya que el proceso de preparación quedó registrado y no se observaron comportamientos sospechosos por parte del personal. Las imágenes muestran a la pareja llegando en automóvil a la vivienda. Larissa de Souza llevaba una bolsa con dos vasos de açaí y entregó uno a Adenilson Ferreira Parente antes de ingresar al domicilio.