Incendio en Puerto Escondido, México, consume decenas de negocios turísticos

Ciudad de México, México

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que el siniestro fue controlado por los cuerpos de auxilio y que ninguna persona resultó lesionada.

Un fuerte incendio registrado este viernes en la zona turística de Punta Zicatela, en Puerto Escondido, estado de Oaxaca (sur de México), dejó severos daños materiales tras consumir decenas de establecimientos comerciales, entre restaurantes, bares y locales de servicios, sin reportes de personas heridas.

"Nuestro gobierno mantiene el acompañamiento y el respaldo a comerciantes y prestadores de servicios turísticos que se vieron afectados tras el lamentable incendio de este viernes", aseguró Jara en un mensaje en X.

Según los primeros reportes, alrededor de 70 establecimientos turísticos fueron destruidos o gravemente dañados, luego de que las llamas se propagaron rápidamente entre palapas, restaurantes, cabañas y locales hechos en gran parte de madera y palma.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Los primeros peritajes señalan que el incendio pudo haberse originado por una posible falla en la instalación eléctrica de uno de los locales, lo cual sigue en proceso de investigación, precisó la dependencia.

"Los trabajos periciales realizados en el lugar, establecen que no se han identificado indicios de aceleradores, combustibles ni de alguna sustancia que sugiera que el incendio haya sido provocado", puntualizó la fiscalía.