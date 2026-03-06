  1. Inicio
Fuerte incendio consume cerro en carretera a Valle de Ángeles

Un incendio forestal consumió un cerro en la carretera a Valle de Ángeles. Bomberos y policías trabajaron para controlar las llamas

Un vehículo transita una calle frente a un incendio forestal este jueves, en un cerro cercano a Tegucigalpa (Honduras).

Gustavo Amador / EFE
Tegucigalpa, Honduras.

Un fuerte incendio forestal consumió parte de un cerro la noche del jueves 5 de marzo en la carretera que conduce hacia Valle de Ángeles, a la altura de la colonia El Sitio, en Tegucigalpa.

Las llamas se extendieron rápidamente por la zona, lo que generó preocupación entre los vecinos del sector y entre conductores que transitaban por el lugar al momento del siniestro.

Bomberos hondureños llegaron con rapidez a la carretera que conduce hacia Valle de Ángeles, a la altura de la colonia El Sitio, en Tegucigalpa.

 (Gustavo Amador / EFE)

Ante la emergencia, miembros del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al área y trabajaron intensamente para controlar y sofocar el fuego, con el objetivo de evitar que las llamas continúen propagándose hacia zonas cercanas.

Bomberos hondureños trabajan junto a integrantes de la Policía de Honduras en la zona donde ocurrió un incendio forestal.

 (Gustavo Amador / EFE)

En las labores de atención también participaron integrantes de la Policía de Honduras, quienes brindaron apoyo en el área donde se registró el incendio forestal en un cerro cercano a la capital.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas afectadas ni sobre las causas que originaron el incendio.

Redacción La Prensa
