Fuerte incendio consume cerro en carretera a Valle de Ángeles

Un fuerte incendio forestal consumió parte de un cerro la noche del jueves 5 de marzo en la carretera que conduce hacia Valle de Ángeles, a la altura de la colonia El Sitio, en Tegucigalpa.
Las llamas se extendieron rápidamente por la zona, lo que generó preocupación entre los vecinos del sector y entre conductores que transitaban por el lugar al momento del siniestro.
Ante la emergencia, miembros del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al área y trabajaron intensamente para controlar y sofocar el fuego, con el objetivo de evitar que las llamas continúen propagándose hacia zonas cercanas.
En las labores de atención también participaron integrantes de la Policía de Honduras, quienes brindaron apoyo en el área donde se registró el incendio forestal en un cerro cercano a la capital.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas afectadas ni sobre las causas que originaron el incendio.