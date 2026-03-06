Fuerte incendio consume cerro en carretera a Valle de Ángeles

Tegucigalpa, Honduras.

Un fuerte incendio forestal consumió parte de un cerro la noche del jueves 5 de marzo en la carretera que conduce hacia Valle de Ángeles, a la altura de la colonia El Sitio, en Tegucigalpa.

Las llamas se extendieron rápidamente por la zona, lo que generó preocupación entre los vecinos del sector y entre conductores que transitaban por el lugar al momento del siniestro.