El huracán Polo se debilita frente a México, pero mantiene en alerta costas del Pacífico

Ciudad de México, México. El huracán Polo, que se ha debilitado a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, mantiene su desplazamiento lento frente a las costas del Pacífico mexicano, y seguirá provocando lluvias intensas en estados del occidente del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A las 06:00 hora local (12:00 GMT), el centro del ciclón se localizaba sobre el océano Pacífico, a unos 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, y a 515 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima. Polo presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, rachas de hasta 295 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte a 4 kilómetros por hora.

El SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Uni2dos mantienen una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán. Asimismo, persiste una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde el oeste de Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades no prevén que el meteoro toque tierra en las próximas horas.