Hondureño es acusado de graves cargos contra tres niñas en Long Island

Un ciudadano hondureño identificado como Jimmy Harry Velásquez Gómez, de 44 años, fue detenido en Long Island, Nueva York, Estados Unidos, luego de ser señalado por presuntamente realizar conductas inapropiadas hacia tres menores dentro de una tienda TJ Maxx, informó la Policía del condado de Suffolk. De acuerdo con las autoridades, Velásquez Gómez enfrenta varios cargos relacionados con contacto indebido hacia niñas de entre 7 y 11 años, en hechos ocurridos entre abril y octubre.

Las investigaciones se apoyaron en grabaciones de seguridad que, según los fiscales, muestran al acusado acercándose deliberadamente a las menores en distintos momentos. "Los señalamientos describen situaciones que afectan el sentido de seguridad de nuestra comunidad", expresó el fiscal de distrito, Ray Tierney. El primer reporte ocurrió el 19 de abril, cuando una niña de 7 años alertó a su madre sobre un comportamiento inapropiado por parte de un adulto en el pasillo de juguetes. Un segundo caso fue denunciado el 20 de septiembre por una menor de 11 años. El tercer incidente se registró el 29 de octubre, cuando los fiscales indican que el sospechoso habría seguido a una niña de 9 años dentro de la tienda antes de repetir la conducta.