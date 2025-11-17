  1. Inicio
Seguridad Nacional responde al caso del hondureño Willy Aceituno detenido en Charlotte

Willy Aceituno es un hondureño con ciudadanía americana que fue detenido por ICE en Charlotte. El video de su detención ha dado la vuelta al mundo

El caso del hondureño Willy Aceituno sigue dando de qué hablar, días después de su controversial detención en Charlotte, Carolina del Norte.
El rostro de Aceituno ha acaparado la atención de los principales medios del mundo.
El sábado 15 de noviembre, ICE lo requirió mientras compraba en una plaza a la que asisten muchos latinos.
Aceituno no accedió y un video que él mismo ha publicado en sus redes sociales se le escucha decirle a los agentes que si le quebraban el vidrio, ellos se lo debían pagar.
En una entrevista para Telemundo, Aceituno dijo que él se negaba porque minutos antes ya le había demostrado su estatus legal en Estados Unidos a otros agentes de ICE.
Tras viralizarse la historia de Aceituno, el Departamento de Seguridad Nacional se refirió al caso.
"Durante un operativo en Charlotte, este individuo se comportó de forma errática", escribió Seguridad Nacional en su cuenta de X.
"Se negó a obedecer órdenes legales y tuvo que ser sacado de su vehículo", agregó Seguridad Nacional.
"Los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) siguieron el protocolo establecido para su detención", relataron.
"Los ciudadanos estadounidenses NUNCA deben ayudar a los delincuentes a evadir a la policía", sentenciaron.
