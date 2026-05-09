Video de la captura de supuesto marero hondureño en Florida

Una operación conjunta permitió la captura de Luis Merary Peralta Sevilla, un ciudadano hondureño señalado por autoridades estadounidenses como integrante de la pandilla MS-13 y residente ilegal en Estados Unidos, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
De acuerdo con un comunicado oficial, Peralta Sevilla fue detenido durante una inspección vehicular realizada por la Patrulla de Carreteras de Florida. Posteriormente, agentes de ICE asumieron su custodia sin que se reportaran incidentes.
El director interino de ICE, Todd M. Lyons, indicó que el hondureño es considerado miembro de la MS-13, organización catalogada por Estados Unidos como grupo terrorista extranjero, y que actualmente enfrenta un proceso migratorio de deportación ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia.
Las autoridades también informaron que el vehículo en el que se transportaba fue decomisado debido a que conducía sin una licencia válida.
Según el reporte oficial, Peralta Sevilla ingresó ilegalmente a territorio estadounidense en 2013 y fue interceptado inicialmente por agentes de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande, Texas.
En ese momento, admitió ser ciudadano hondureño y permanecer de manera irregular en el país. Posteriormente, un juez de inmigración le otorgó libertad bajo fianza mientras avanzaba el proceso migratorio en su contra.
La próxima audiencia judicial del hondureño fue programada para abril de 2027.
Actualmente permanece detenido en la cárcel del condado de Palm Beach, a la espera de ser trasladado nuevamente a custodia de ICE para continuar con los procedimientos de deportación.
ICE reiteró que mantiene operativos de control migratorio en distintas partes de Estados Unidos para localizar a personas con antecedentes penales o en situación migratoria irregular.