Video de la captura de supuesto marero hondureño en Florida

​​​Florida, Estados Unidos.

Una operación conjunta permitió la captura de Luis Merary Peralta Sevilla, un ciudadano hondureño señalado por autoridades estadounidenses como integrante de la pandilla MS-13 y residente ilegal en Estados Unidos, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De acuerdo con un comunicado oficial, Peralta Sevilla fue detenido durante una inspección vehicular realizada por la Patrulla de Carreteras de Florida. Posteriormente, agentes de ICE asumieron su custodia sin que se reportaran incidentes.

El director interino de ICE, Todd M. Lyons, indicó que el hondureño es considerado miembro de la MS-13, organización catalogada por Estados Unidos como grupo terrorista extranjero, y que actualmente enfrenta un proceso migratorio de deportación ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia. Las autoridades también informaron que el vehículo en el que se transportaba fue decomisado debido a que conducía sin una licencia válida.

Según el reporte oficial, Peralta Sevilla ingresó ilegalmente a territorio estadounidense en 2013 y fue interceptado inicialmente por agentes de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande, Texas.