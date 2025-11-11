"La dejaban morir de hambre": hondureñas acusadas por caso contra sobrina en Alabama

Alabama, Estados Unidos.

Una niña hondureña de 12 años que, supuestamente, fue abusada y torturada mientras estuvo cautiva antes de su escape entró a Estados Unidos como menor no acompañada desde Honduras. Un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE. UU. declaró a Fox News que la niña llegó a EE. UU. bajo la administración de Obama en junio de 2014

La niña fue entregada a un tío lejano mientras su madre vivía en Honduras. Supuestamente, el tío comenzó a abusar sexualmente de la niña antes de que fuera acogida por dos hermanas: Brenda García, de 38 años, y Tania García, de 37, residentes del condado de Montgomery, Alabama, quienes supuestamente continuaron el abuso. La niña dijo que las hermanas la golpeaban, la "dejaban morir de hambre" y la inmovilizaban. Según documentos judiciales, la ataban con bridas por la noche y, a veces, la ataban a una silla por "robar comida". También le dijo a la policía que Brenda le tomó fotos desnuda y la estranguló con las manos mientras decía: "Muérete ya".