"La dejaban morir de hambre": hondureñas acusadas por caso contra sobrina en Alabama

Según documentos judiciales, la ataban con bridas por la noche y, a veces, la ataban a una silla por "robar comida"

Las hondureñas Brenda y Tania García, detenidas en Alabama.
Alabama, Estados Unidos.

Una niña hondureña de 12 años que, supuestamente, fue abusada y torturada mientras estuvo cautiva antes de su escape entró a Estados Unidos como menor no acompañada desde Honduras.

Un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE. UU. declaró a Fox News que la niña llegó a EE. UU. bajo la administración de Obama en junio de 2014

La niña fue entregada a un tío lejano mientras su madre vivía en Honduras. Supuestamente, el tío comenzó a abusar sexualmente de la niña antes de que fuera acogida por dos hermanas: Brenda García, de 38 años, y Tania García, de 37, residentes del condado de Montgomery, Alabama, quienes supuestamente continuaron el abuso.

La niña dijo que las hermanas la golpeaban, la "dejaban morir de hambre" y la inmovilizaban. Según documentos judiciales, la ataban con bridas por la noche y, a veces, la ataban a una silla por "robar comida".

También le dijo a la policía que Brenda le tomó fotos desnuda y la estranguló con las manos mientras decía: "Muérete ya".

La niña declaró a los detectives que la golpearon con cables y un cinturón con púas hasta que sangró. Le quitaron el colchón y solo le permitieron dormir sobre un mantel en el suelo mientras estaba atada, según documentos judiciales.

La niña finalmente escapó de sus ataduras el 28 de septiembre. Estaba atada con bridas a una mesa pequeña y la golpeaban cada vez que se orinaba mientras dormía, según consta en los documentos judiciales.

Brenda García también supuestamente tomó fotos y videos de la niña mientras se duchaba y la insultaba, dijeron los fiscales.

Las hermanas enfrentan cargos que incluyen lesiones graves a un menor, restricción ilegal y grabación visual invasiva

El presidente Donald Trump culpó a la administración Biden por permitir que niños no acompañados cruzaran la frontera sin un proceso de investigación más riguroso para los patrocinadores.

