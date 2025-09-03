Asesinan a tiros a abogado de uno de los líderes de la pandilla Barrio 18 en Guatemala

Ciudad de Guatemala

El abogado de uno de los principales líderes de la pandilla ‘Barrio 18’ en Guatemala fue asesinado este martes en un ataque directo, en el que resultó herida una mujer.

Se trata del abogado Édwin Mayen García, atacado a tiros en una calle del centro de Guatemala por un sicario en motocicleta, de acuerdo a la policía guatemalteca.

Mayen García era abogado defensor de Aldo Duppie Ochoa, uno de los cabecillas de la pandilla ‘Barrio 18’, quien se encuentra en prisión desde hace varios años, y también representaba a la pareja del reo, María Marta Castañeda Torres, arrestada la semana pasada.

El atentado tuvo lugar en una calle después de que Mayen García se bajara de su automóvil, momento en el que el sicario disparó varias veces al abogado, hiriendo también a una mujer que se encontraba en la zona.

Ochoa fue trasladado el 31 de julio pasado a la cárcel de máxima seguridad denominada Renovación 1, junto a otros líderes de su pandilla y sus rivales de la estructura criminal ‘Mara Salvatrucha’, por decisión del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.

La pareja de Ochoa, María Marta Castañeda, fue detenida el pasado 27 de agosto sindicada de pertenecer a la pandilla, acusada por los delitos de estafa y asociación ilícita, además de estar vinculada al asesinato de una fiscal.

Castañeda es sobrina de la excandidata presidencial y exprimera dama Sandra Torres Casanova, quien perdió las elecciones de 2023 frente a Arévalo de León.

Actualmente, las pandillas ‘Barrio 18’ y ‘Mara Salvatrucha’ mantienen una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación I para aislarlos, lo que ha provocado constantes motines en los centros penitenciarios. Entre esos líderes se encuentra Ochoa, condenado a más de 80 años de prisión por varios delitos, que incluyen homicidio.

El traslado de los cabecillas de las pandillas se realizó a raíz del asesinato de siete personas en una funeraria de la capital guatemalteca dos días antes, presuntamente a manos de miembros de la ‘Mara Salvatrucha’, durante el velorio de un supuesto integrante de la pandilla rival ‘Barrio 18’, acribillado el 28 de julio. EFE