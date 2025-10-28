Haití activa máxima alerta por el huracán Melissa

Puerto Príncipe, Haití

“Todos los contingentes de la GSF, incluidos los efectivos de Kenia, Jamaica, Bahamas, El Salvador y Guatemala, permanecen en estado de alerta y listos para participar en cualquier operación conjunta de gestión de catástrofes y ayuda humanitaria”, indicó la Fuerza en un comunicado publicado en su página de Facebook.

La Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) anunció este martes que se encuentra en estado de máxima alerta y preparada para prestar asistencia al pueblo haitiano ante los posibles efectos del huracán Melissa, que este mismo día tocó tierra en Jamaica con vientos sostenidos de hasta 295 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas.

La GSF, integrada por alrededor de 1.000 agentes, mantiene la misma estructura operativa que la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS). En su comunicado, reconoció que existen vulnerabilidades considerables que podrían agravar el impacto de desastres naturales, especialmente en comunidades frágiles.

Ante esta situación, la institución expresó su disposición a colaborar estrechamente con la Policía Nacional de Haití (PNH), las autoridades locales y las agencias humanitarias internacionales, con el fin de garantizar una respuesta coordinada y eficaz si el huracán alcanza Puerto Príncipe o las regiones vecinas.

Aunque las condiciones meteorológicas se mantienen estables por el momento, la GSF aseguró que monitorea de forma permanente la evolución del fenómeno y que ofrece actualizaciones internas periódicas para reforzar la vigilancia de sus tropas.

La Fuerza instó a la población a seguir las instrucciones de la Protección Civil Haitiana y de la Unidad Hidrometeorológica, y pidió a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias para proteger sus vidas y bienes, así como evacuar las zonas de riesgo si las autoridades lo recomiendan.

Asimismo, las autoridades haitianas expresaron su solidaridad con Jamaica, donde el huracán amenaza con causar inundaciones y daños catastróficos.

“Nuestros pensamientos y oraciones acompañan a nuestros homólogos jamaicanos y al pueblo de Jamaica mientras se enfrentan a los devastadores efectos del huracán Melissa. La GSF expresa su plena solidaridad con ellos en estos momentos difíciles”, señaló la institución.

La GSF reafirmó que se mantiene “fiel a su mandato fundamental de luchar contra la violencia de las bandas y restaurar el orden en Haití”, al tiempo que pone sus capacidades operativas al servicio de la protección de vidas y bienes ante esta nueva emergencia.

El paso de Melissa por Haití la semana pasada, cuando aún era tormenta tropical, dejó tres muertos y 16 heridos, según datos oficiales. Este martes, el Gobierno haitiano informó que cientos de personas fueron desplazadas hacia refugios temporales.