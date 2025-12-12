Guatemala y EEUU pactan el intercambio de datos penitenciarios

Ciudad de Guatemala, Guatemala

El Gobierno de Guatemala y la Embajada de Estados Unidos en el país firmaron este viernes un acuerdo de intercambio de información, que busca reforzar el control y la seguridad del sistema penitenciario y combatir a grupos catalogados como terroristas.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el embajador de EE.UU. en Guatemala, Tobin Bradley, presidieron el acto, destacando la cooperación binacional en la lucha contra el crimen organizado.

Este acuerdo se materializa tras una reciente crisis penitenciaria marcada por la fuga de 20 miembros de la peligrosa pandilla Barrio 18, declarada como terrorista por Estados Unidos, hace dos meses, y el persistente control de las cárceles por parte de grupos criminales, desde donde se originan gran parte de las extorsiones en el país.

El convenio permitirá el intercambio de información sobre privados de libertad con posibles vínculos al terrorismo. El objetivo es dotar a Guatemala de "información más precisa, más accesible y más útil para la toma de decisiones con relación a los privados de libertad", dijo Villeda.