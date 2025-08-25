EEUU celebra que 'El Mayo' Zambada "morirá en prisión, donde le corresponde"

Washington, Estados Unidos.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró la decisión por la que Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, se declaró este lunes culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas en un tribunal federal de Nueva York.

"Es una victoria histórica para el Departamento de Justicia (...) El Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas. Morirá en una prisión federal estadounidense, donde le corresponde", afirmó Bondi en una rueda de prensa desde la Gran Manzana, acompañada de una decena de representantes de la DEA, el FBI y el Departamento de Justicia.

La fiscal general de EE.UU., que se desplazó expresamente desde Washington para estar presente en Nueva York en este día, calificó la firma del acuerdo de culpabilidad por parte de Zambada como "un paso más" en su objetivo de eliminar a los carteles de la droga y las organizaciones trasnacionales que "inundan el país de estupefacientes, homicidios y tráfico de personas".

Zambada, con más de medio siglo vinculado al narcotráfico, sumaba acusaciones en 16 tribunales federales de EE.UU. desde 2009.

El Mayo reconoció hoy en el tribunal haber traficado 1.500 toneladas de cocaína a EE.UU., además de otras drogas como heroína o marihuana; haber sobornado a políticos, militares y policías mexicanos; así como haber ordenado asesinar a miembros de carteles rivales, con vidas inocentes segadas por el camino.