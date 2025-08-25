  1. Inicio
Trump afirma que se reunirá nuevamente con Kim Jong-un

El mandatario estadounidense espera retomar las negociaciones por la desnuclearización de Corea del Norte.

  • 25 de agosto de 2025 a las 10:53 -
  • Agencia EFE
El presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un, y el mandatario estadounidense Donald Trump en una imagen de archivo.

 EFE/Archivo
Washington, Estados Unidos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió este lunes en que "en algún momento" se reunirá con el líder norcoreano, Kim Jong-un, con el que dijo llevarse "bien" tras sus cumbres en 2018 y 2019, pese a que Pionyang no ha mostrado intención alguna de acercamiento desde que el republicano retornó a la Casa Blanca en enero.

"Diplomáticamente tengo muy buena relación con Kim Jong-un", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval.

"Algún día lo veré. Tengo muchas ganas de verlo. Se portó muy bien conmigo. Tuvimos dos reuniones. Tuvimos dos cumbres. Nos llevamos de maravilla", añadió.

Trump y Kim mantuvieron tres cumbres entre 2018 y 2019 para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la desnuclearización del régimen de Pionyang.

Las conversaciones no se han retomado después de que Washington considerara insuficiente la oferta norcoreana de desarme.

Corea del Norte envía otros mil soldados para apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania

"Nos reuniremos en algún momento. La verdad es que lo espero con ansias", volvió a insistir Trump a los periodistas antes de subrayar que desde que volvió a asumir la presidencia, Pionyang no ha generado "ningún problema" sobre "tests, y muchos cohetes".

El último test de un misil intercontinental por parte de Corea del Norte fue el pasado octubre, bajo la presidencia de Joe Biden, aunque el régimen ha probado armas de corto alcance tras el retorno de Trump al poder.

En los dos últimos años Corea del Norte ha reforzado enormemente su acercamiento a Rusia y ha enviado tropas para apoyar a Moscú en la guerra en Ucrania. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

