Trump afirma que se reunirá nuevamente con Kim Jong-un

Washington, Estados Unidos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió este lunes en que "en algún momento" se reunirá con el líder norcoreano, Kim Jong-un, con el que dijo llevarse "bien" tras sus cumbres en 2018 y 2019, pese a que Pionyang no ha mostrado intención alguna de acercamiento desde que el republicano retornó a la Casa Blanca en enero.

"Diplomáticamente tengo muy buena relación con Kim Jong-un", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval.

"Algún día lo veré. Tengo muchas ganas de verlo. Se portó muy bien conmigo. Tuvimos dos reuniones. Tuvimos dos cumbres. Nos llevamos de maravilla", añadió.

Trump y Kim mantuvieron tres cumbres entre 2018 y 2019 para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la desnuclearización del régimen de Pionyang.

Las conversaciones no se han retomado después de que Washington considerara insuficiente la oferta norcoreana de desarme.