'El Mayo' Zambada, la mente maestra detrás del imperio del Cartel de Sinaloa

"El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo", declaró en 2010 a la revista Proceso quien, para muchos investigadores, fue el verdadero líder del Cartel de Sinaloa. Huérfano de padre desde los 12 años, Zambada comenzó a trabajar desde niño en el campo. En 1969 dio el salto al narcotráfico, el negocio que marcaría y definiría el rumbo de su vida durante los siguientes 56 años.