Fujimori amplía ventaja sobre Sánchez a 28.500 votos y se acerca a ganar elección en Perú

Lima, Perú

La candidata derechista Keiko Fujimori amplió este lunes a 28.500 votos su ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez cuando restan por escrutarse aproximadamente unos 200.000 votos para definir al ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebradas el pasado 7 de junio.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se perfila así para convertirse en la próxima presidenta de Perú, al quedar por contarse cerca de un millar de actas con distintas observaciones, principalmente de la capital Lima, donde ella es la opción más votada.

Con el 98,94 % del escrutinio, la líder de Fuerza Popular obtiene el 50,07 % de los votos al sumar 9.114.257 sufragios, frente al 49,92 % del líder del partido de izquierda Juntos por el Perú, que acumuló 9.085.749 apoyos.