Keiko Fujimori prevé una semana más para definir al ganador de la segunda vuelta en Perú

LIMA, PERÚ

La candidata derechista Keiko Fujimori, que se disputa voto a voto la Presidencia de Perú con el izquierdista Roberto Sánchez, manifestó este viernes su confianza en el sistema electoral y consideró que todavía habrá que esperar una semana para conocer al ganador de la contienda.

En declaraciones a periodistas a la salida de su domicilio, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), defendió la decisión aprobada a iniciativa suya en el Parlamento para estas elecciones de conservar los votos para ser recontados en caso de impugnaciones u observaciones realizadas por los partidos.

"Aunque esto demanda a los candidatos y la ciudadanía paciencia, porque creemos que este procedimiento puede dar alrededor de una semana, esto genera confianza y más credibilidad de parte de la ciudadanía. Entonces, creemos que nos corresponderá esperar una semana", señaló la líder del partido fujimorista Fuerza Popular.

Fujimori, que actualmente está por delante de Sánchez con un estrecho margen de más de 1,600 votos, insistió en que hay que esperar a que se resuelvan las miles de actas impugnadas, la mayoría correspondientes a la capital Lima, donde ella es la más votada, lo que hace presumir que probablemente termine siendo ella la triunfadora.