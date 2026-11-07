La Fiscalía de Paraguay pide prisión preventiva contra Santiago Peña por el caso Ueno bank

Paraguay. La Fiscalía de Paraguay solicitó este sábado que se ordene la prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña, al que imputó formalmente por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio durante su comparecencia dentro de la investigación por el cierre de Ueno bank, una entidad a la que ha sido vinculado el exmandatario y cuyo caso provocó su destitución. Peña fue detenido el viernes poco después de haber sido hallado culpable en un juicio político por "mal desempeño de funciones" tras la disolución por problemas de insolvencia de Ueno, un banco con 2,94 millones de clientes, entre ellos importantes instituciones estatales cuyos fondos quedaron congelados. Tras la solicitud del Ministerio Público, un juez deberá determinar, en una audiencia de imposición de medidas, si acepta el pedido de los fiscales.

Según el acta de imputación, el exmandatario está acusado por presunta lesión de confianza como instigador y por administración en provecho propio en calidad de autor. El documento indica que el expresidente "habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales" en Ueno bank, una entidad con cuyo grupo empresarial Peña "habría mantenido una relación económica y corporativa previa". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Peña era accionista de Ueno Holding, un conglomerado del Grupo Vásquez que poseía, entre otras empresas, a Ueno bank. En marzo de 2025 vendió esa participación, detalló la acusación de los diputados que promovieron el juicio político en su contra.