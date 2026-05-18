Fiscalia acusa a un agente de ICE por herir a migrante durante operativo en Minesota

Estados Unidos.

La Fiscalía de Minesota presentó este lunes cuatro cargos contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al que acusa de haber disparado contra el venezolano Julio C. Sosa-Celis, herido durante la Operación Metro Surge, la mayor campaña realizada por el Departamento de Seguridad Nacional, que movilizó a miles de agentes a ese estado. La acusación fue presentada contra el agente Christian Castro, de 52 años, por agresión en segundo grado, un delito grave, y un cargo de denuncia falsa, que es un delito menor, de acuerdo con The New York Times. El incidente ocurrió el pasado 14 de enero y Sosa Celis resultó herido en una pierna, siendo una de las tres personas baleadas por agentes federales durante el operativo migratorio en Minesota.

Castro es el segundo agente acusado por delitos graves como resultado de la Operación Metro Surge, en la que participaron 4.000 agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza, ocasionando protestas. "Su placa federal no lo exime de los cargos estatales por su conducta delictiva en Minesota", dijo la fiscal del condado de Hennepin, donde se presentó la acusación, Mary Moriarty, señala el Times. El Departamento de Seguridad Nacional había asegurado que las autoridades estatales no tienen autoridad para investigar o procesar a agentes federales. La Cláusula de Supremacía de la Constitución establece que las leyes federales prevalecen sobre las estatales, pero los funcionarios de Minesota afirman que dicha protección no es absoluta, destaca el diario.