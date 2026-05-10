“Cumplió su último deseo”: muere Kevin González un día después de reencontrarse con sus padres deportados de USA

Durango, México

Kevin González, un joven de 18 años nacido en Estados Unidos y diagnosticado con cáncer de colon metastásico en fase 4, murió este domingo en México, poco después de haber tenido un emotivo reencuentro con sus padres en el estado de Durango. La reunión familiar se produjo apenas un día antes, cuando sus padres, Isidoro González Avilés de 48 años y Norma Anabel Ramírez Amaya de 43, lograron ingresar a México desde la frontera de Nogales con autorización de un juez federal en Arizona, quien aprobó un traslado urgente por motivos humanitarios tras su deportación previa. El encuentro tuvo lugar en la vivienda de la abuela materna alrededor de las 3:30 de la tarde, donde Kevin llegó desde Chicago, ciudad en la que nació y residía.

Desde enero, tras recibir el diagnóstico, el joven había permanecido bajo el cuidado de su hermano, Jovany Ramírez, en Chicago, mientras sus padres ya se encontraban en México tras haber sido expulsados del país años atrás. Tras informarse a la familia que Kevin ya no respondía al tratamiento médico, sus padres intentaron gestionar permisos humanitarios para poder ingresar a Estados Unidos y acompañarlo en sus últimos momentos, según relató Virginia Amaya, abuela materna del joven. De acuerdo con su testimonio, las solicitudes fueron rechazadas, por lo que la pareja decidió cruzar la frontera en un intento por llegar hasta su hijo, quien enfrentaba una enfermedad en etapa terminal. A través de redes sociales, Kevin había expresado su profundo deseo de volver a ver a sus padres “antes de partir de este mundo”. Después de la detención de sus padres, Kevin dejó Chicago y se trasladó a México, donde su estado de salud empeoró de forma acelerada. Desde su llegada, permanecía a la espera de poder reencontrarse con ellos en la vivienda de su abuela materna.