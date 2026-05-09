Kevin González se reencuentra con sus padres tras orden judicial en Estados Unidos

Sonora, México

El encuentro se concretó luego de que un juez migratorio en Arizona ordenara la repatriación expedita de Isidoro González Avilés y Norma Anabel Ramírez Amaya, quienes permanecían detenidos desde el 14 de abril en el Centro Correccional de Florence.

El joven estadounidense Kevin González , de 18 años, diagnosticado con cáncer de colon metastásico en estadio 4, logró reencontrarse este sábado con sus padres en el estado de Sonora, México, tras una orden judicial que permitió su liberación y salida de Estados Unidos.

El caso generó amplia movilización de autoridades y llamados humanitarios en ambos lados de la frontera, luego de que Kevin, nacido en Chicago, expresara como último deseo poder ver a sus padres antes de fallecer.

Según informó el consulado mexicano en Chicago, la decisión judicial se tomó tras considerar el estado de salud del joven y la necesidad de garantizar el derecho a una despedida familiar.

La reunión familiar se produjo alrededor de las 3:30 de la tarde, hora local, en la casa de la abuela materna de Kevin, hasta donde él había viajado desde Chicago.

El joven padece cáncer de colon en etapa 4 con metástasis en estómago y pulmones, y actualmente recibe únicamente cuidados paliativos.

De acuerdo con familiares, su estado se ha deteriorado significativamente en las últimas semanas, mientras continúa acompañado por su abuela en México.

El caso ha sido descrito por allegados como una historia marcada por la separación familiar y la búsqueda de un último reencuentro humanitario.