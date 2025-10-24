Extremistas de derecha israelíes bloquean la entrada de ayuda humanitaria a Gaza

​​​​​​Jerusalén, Israel.

Extremistas de derecha israelíes bloquearon este viernes el ingreso de camiones con ayuda humanitaria destinada a la población hambrienta de Gaza, cerca del paso fronterizo de Kerem Shalom, donde se registraron incidentes que dejaron al menos dos detenidos, informaron medios locales.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales e informaciones de prensa, un grupo de activistas, portando banderas israelíes, se arrodilló de espaldas frente a los camiones de ayuda mientras entonaban el cántico "Am Yisrael Chai" ("Viva Israel"), en presencia de agentes de policía.