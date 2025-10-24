Extremistas de derecha israelíes bloquean la entrada de ayuda humanitaria a Gaza

  1. Inicio
De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales e informaciones de prensa,

  • 24 de octubre de 2025 a las 07:12 -
  • Agencia EFE
Soldados israelíes ante cargamentos humanitarios de la ONU en el paso fronterizo de Kerem Shalom en una imagen de archivo.

EFE
​​​​​​Jerusalén, Israel.

Extremistas de derecha israelíes bloquearon este viernes el ingreso de camiones con ayuda humanitaria destinada a la población hambrienta de Gaza, cerca del paso fronterizo de Kerem Shalom, donde se registraron incidentes que dejaron al menos dos detenidos, informaron medios locales.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales e informaciones de prensa, un grupo de activistas, portando banderas israelíes, se arrodilló de espaldas frente a los camiones de ayuda mientras entonaban el cántico "Am Yisrael Chai" ("Viva Israel"), en presencia de agentes de policía.

La organización de asistencia jurídica Honenu, encargada de la defensa de los detenidos, señaló en su cuenta de X, que ambos formaban parte de una manifestación convocada en el paso hacia la Franja y que fueron arrestados como "sospechosos de bloquear el paso de camiones" de ayuda internacional hacia Gaza.

En ocasiones anteriores, extremistas israelíes han llevado a cabo acciones similares, alegando -sin pruebas- que la ayuda humanitaria enviada a Gaza, donde la ONU ha advertido sobre una situación de hambruna, termina en manos de Hamás.

Sin embargo, esta es la primera vez que el grupo intenta frenar el envío de ayuda tras el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el movimiento islamista.

