Excongresista de EE UU condenado por estafa e indultado por Trump llega a 'reality show'

Nueva York

El excongresista republicano George Santos, que llegó a estar en 2025 en prisión por una red de mentiras y estafas y posteriormente indultado por el presidente Donald Trump, participará en un 'reality show' de la cadena Fox.

El programa 'Special Forces: World's Toughest Test', que comenzará el 24 de septiembre, es una competición en la que 15 personajes serán expuestos, en una selva de Malasia, a las hostiles condiciones y desafíos que puede enfrentar un soldado, según un comunicado de Fox.

Fox anunció la quinta temporada de la serie con figuras como la actriz Ruby Rose, el exjugador de la NBA Matt Barnes, el patinador artístico olímpico Maxim Naumov y Santos, quienes deberán superar retos del manual del proceso real de selección de las fuerzas especiales del Ejército.

Los retos de los 'reclutas' incluyen terrenos impredecibles; una búsqueda de armas en un búnker; la recuperación de suministros suspendidos a 90 metros de altura, o soportar un bombardeo de gases químicos mientras recuperan las coordenadas de un buque enemigo, de acuerdo con Fox.

"Esta experiencia cambió mi perspectiva de la vida y fue lo más aleccionador que he hecho", escribió Santos en su cuenta de X, donde promociona la serie, con varias fotos.