Joven es acusado de matar a su padre mientras dormía en Texas

TEXAS, ESTADOS UNIDOS

El detenido fue identificado como Markus Xavier Benavidez , de 20 años, mientras que la víctima es Markus Benavidez, de 47 años, quien murió en el lugar a consecuencia de los disparos.

Un joven de 20 años fue arrestado y acusado de asesinato luego de que presuntamente disparara varias veces contra su padre mientras este dormía en la vivienda familiar, en un hecho ocurrido en la ciudad de Corpus Christi, Texas.

De acuerdo con el informe policial, el crimen ocurrió la noche del 13 de julio en una residencia ubicada en Greenwich Drive. Cerca de las 11:30 pm, una mujer llamó al servicio de emergencias 911 para informar que su hijo le había disparado en la cabeza a su esposo.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda encontraron al joven en el exterior, entre el garaje y una camioneta blanca. Los policías lo mantuvieron bajo vigilancia hasta la llegada de más unidades, momento en que fue arrestado sin que se reportaran incidentes adicionales.

Al ingresar a la casa, los oficiales localizaron al padre acostado sobre una cama, con una gran cantidad de sangre debajo de la cabeza. Uno de los agentes verificó si presentaba signos vitales, pero ya no tenía pulso. Minutos después, los paramédicos confirmaron oficialmente su fallecimiento.

Durante la investigación, la madre del sospechoso declaró que su hijo había permanecido hospitalizado durante varios días y que recientemente había experimentado alucinaciones y otros síntomas relacionados con la abstinencia de sustancias.

La mujer relató que aproximadamente una hora antes del ataque llamó a una línea de asistencia para personas en crisis, luego de que el joven le manifestara que no se sentía bien. Según explicó, el padre decidió acostarse a dormir mientras ella permanecía despierta acompañando a su hijo.

De acuerdo con su testimonio, el comportamiento del joven comenzó a volverse cada vez más errático. Afirmó que asentía repetidamente con la cabeza y miraba hacia el techo como si estuviera escuchando voces.

Las autoridades sostienen que, mientras su padre dormía, el joven tomó una pistola que se encontraba sobre una mesa de noche y efectuó un primer disparo. La madre intentó detenerlo al escuchar la detonación, pero durante el forcejeo se produjeron varios disparos más.

Los investigadores recuperaron un arma de fuego y un proyectil en el dormitorio, además de practicarle al sospechoso una prueba para determinar la presencia de residuos de disparo.

Según el reporte policial, tras ser informado de sus derechos, Markus Xavier Benavidez inicialmente se negó a declarar y solicitó la presencia de un abogado. No obstante, mientras era trasladado hacia una patrulla, presuntamente expresó: "Hice lo que hice".

El joven permanece recluido en la cárcel del condado de Nueces sin derecho a fianza y enfrenta un cargo de asesinato, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon el crimen.