Trump: "España no ha sido leal a la OTAN y debería recibir una reprimenda por su gasto en defensa"

"Creo que es muy malo que lo hayan hecho, pero eso depende de ellos. Depende de la OTAN y de España", declaró Donald Trump

  • 17 de octubre de 2025 a las 16:34 -
  • Agencia EFE
El mandatario Donald Trump se volvió a referir al acuerdo alcanzado entre la OTAN y España el pasado verano, tras la cumbre del bloque

 AARON SCHWARTZ / POOL / EFE
Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que España debería recibir "una reprimenda" por no cumplir con el objetivo de gasto en defensa del 5% como miembro de la OTAN, pero reconoció que es un asunto que corresponde a la Alianza y a Madrid resolver.

"Creo que España debería recibir una reprimenda por eso", aseguró Trump a los periodistas durante su encuentro con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.

Trump dice no saber quién es María Corina Machado

El mandatario se volvió a referir al acuerdo alcanzado entre la OTAN y España el pasado verano, tras la cumbre del bloque, para dedicar un máximo del 2,1 % de su PIB al presupuesto militar y tener flexibilidad a la hora de cumplir con el compromiso del 5 %, impulsado por Trump.

"Creo que es muy malo que lo hayan hecho, pero eso depende de ellos. Depende de la OTAN y de España", declaró.

"España no ha sido leal a la OTAN", agregó el presidente estadounidense.

Esta misma semana, el presidente amenazó a España con represalias comerciales por no cumplir con el 5 % y apuntó que podría imponerle aranceles.

Después de que un reportero le comentara que España "siente que está protegida por el paraguas de la Unión Europea (UE) en cuanto al comercio", Trump dijo: "Muchos otros países (de la OTAN) están también en la Unión Europea y no se están quejando".

Días antes, el presidente había sugerido que España debería ser expulsada de la Alianza por su bajo gasto en defensa, pero en esta ocasión no se pronunció al respecto.EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

