  1. Inicio
  2. · Mundo

EE UU planea suspender los permisos de trabajo para solicitantes de asilo

La propuesta, abierta a comentarios públicos, suspendería la aceptación de solicitudes de permisos de trabajo cuando el tiempo promedio de procesamiento en la agencia supere los 180 días

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 14:14 -
  • Agencia EFE
EE UU planea suspender los permisos de trabajo para solicitantes de asilo

Actualmente, más de 1.4 millones de solicitudes de asilo afirmativas están pendientes de evaluación en el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS).

 Foto: Redes sociales
Los Ángeles, Estados Unidos

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) propuso este viernes una norma que suspendería temporalmente la adjudicación de permisos de trabajo a solicitantes de asilo, una pausa que podría extenderse por años.

El proyecto de regulación, presentado hoy a comentarios públicos, pondría en pausa la aceptación de solicitudes de permisos de trabajo cuando el tiempo promedio de procesamiento en la agencia supere los 180 días.

Trump: "Nos llevamos 50 millones de barriles de petróleo a Houston"

USCIS prevé que, de aprobarse el plan, las nuevas solicitudes de permisos de trabajo para solicitantes de asilo "se pausarán por un período prolongado, posiblemente muchos años".

La agencia argumentó que el plan pretende reducir el "incentivo" para que los extranjeros presenten solicitudes de asilo fraudulentas para obtener permisos de trabajo.

Un portavoz del USCIS dijo en un comunicado que las solicitudes de asilo se convirtieron en una "vía fácil" para que los inmigrantes puedan trabajar en EE.UU. legalmente, lo que ha saturado el sistema.

"Los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras procesamos sus solicitudes de asilo", indicó sobre el plan publicado en el Registro Federal.

USCIS argumenta que las solicitudes de permiso de empleo basadas en una solicitud de asilo pendiente han alcanzado un "máximo histórico", sobrecargando los recursos de la agencia, sin permitirle evaluar las peticiones.

La propuesta también amplía a 365 días el tiempo que los solicitantes de asilo deben esperar antes de ser elegibles para solicitar un permiso de trabajo.

Trump habla sobre el arresto del expríncipe Andrés

De no aprobarse el plan, USCIS asegura que podría tomar entre 14 y 173 años para alcanzar un tiempo de procesamiento de 180 días para tramitar las solicitudes de asilo.

Actualmente, más de 1.4 millones de solicitudes de asilo afirmativas están pendientes de evaluación en USCIS.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias