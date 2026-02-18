Deportaciones de hondureños suben 9,5 % en enero, según OIM

Tegucigalpa, Honduras

Unos 3.709 migrantes hondureños fueron deportados a su país en enero pasado, un 9,5 % más que en el mismo mes de 2025, y 1.596 personas, principalmente cubanas, ingresaron a Honduras con rumbo a Estados Unidos, informó este miércoles la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La cifra supone 322 personas más que las 3.387 expulsiones registradas en enero de 2025, de acuerdo con un informe publicado en Tegucigalpa por la OIM, basado en datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras.

Del total, el 91,7 % regresó desde Estados Unidos, un 7,6 % desde México y el 0,7 % desde Guatemala, según los datos del organismo internacional. Las autoridades de Tegucigalpa estiman que en Estados Unidos residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre migrantes con estatus legal y en condición irregular, quienes emigraron huyendo de la violencia, la falta de empleo, los bajos salarios y la pobreza que afectan a su país. El informe de la OIM detalló que el 97 % de los retornados a Honduras son adultos, mientras que el 3 % restante está integrado por niñas, niños y adolescentes (NNA). No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse El 88 % de las personas migrantes, equivalente a 3.273, recibió asistencia en el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) de San Pedro Sula (norte); el 4 % (160) fue atendido en el CAMR Belén, y el 8 % (276) en el CAMR Omoa, detalló.

OIM: más deportaciones y menos tránsito en enero