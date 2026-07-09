Estas son las irregularidades que se mencionan en centros migratorios de ICE

Los Ángeles, Estados Unidos.

Al menos quince de los 45 centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que albergan a 500 personas o más, no han sido inspeccionados en el último año pese a las denuncias de irregularidades de grupos humanitarios, según un análisis de CBS revelado este jueves. El informe también encontró que al menos cinco centros de detención no tienen registro alguno de inspección, al igual que determinó que las instalaciones de los Everglades de Florida conocidas como 'Alligator Alcatraz' no fueron evaluadas por ICE debido a que cerraron a finales de junio. El análisis destaca que el Florence Correctional Center en Arizona, con un promedio de 518 de detenidos al día, fue fiscalizado por última vez en diciembre de 2024.

Mientras que el Golden State Annex en Mcfarland (California), que tiene un promedio de 603 detenidos por día, no ha sido inspeccionado desde enero de 2025, a pesar de las constantes denuncias de negligencia de los inmigrantes detenidos en esta cárcel. El año pasado, ICE cambió su política de inspección de sus centros de detención, a pesar de las constantes denuncias por supuestas negligencias y el aumento de las muertes de los detenidos. La agencia determinó en ese momento que las inspecciones anuales se iban a dedicar solo a centros que albergan exclusivamente a detenidos de ICE y las cárceles que también albergan a personas acusadas de otros cargos no relacionados a la inmigración, como las del condado, que serían sometidas a revisión cada dos años. Además, acordó que se realizarían "autoinspecciones asistidas" bienales para los centros de ICE que albergan a menos de 50 personas. El informe de CBS sale a la luz poco después de que un reciente estudio de Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights (PHR) determinó que una persona murió cada 8,6 días estando bajo custodia de ICE durante los primeros meses de 2026, la frecuencia más alta en casi dos décadas y superior a la registrada en la pandemia de la covid-19.