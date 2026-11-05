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Los demócratas arrebatan dos escaños a los republicanos en Arizona

Los demócratas conquistaron dos escaños republicanos en Arizona y aseguraron que los cuatro estados fronterizos con México serán gobernados por ese partido desde enero de 2027

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 19:52 -
  • Agencia EFE
Los demócratas arrebatan dos escaños a los republicanos en Arizona

Combo de fotografías de campaña electoral donde aparecen los ganadores de los escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Arizona, los demócratas JoAnna Mendoza (i), por el distrito 6, Amish Shah (2-i), por el distrito 1 y los reelectos, la gobernadora Katie Hobbs (2-d) y el secretario de Estado, Adrián Fontes (d).

Tucson, Estados Uniddos.- El Partido Demócrata logró arrebatar a los republicanos dos distritos competitivos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Arizona, el 1 y el 6, según los resultados divulgados este jueves por las autoridades electorales.

En el distrito 6, el republicano Juan Ciscomani, de origen mexicano, perdió la reelección frente a la demócrata JoAnna Mendoza, también latina, criada en una familia de trabajadores agrícolas y veterana de las Fuerzas Armadas.

Según los datos de la Secretaría de Estado de Arizona, Mendoza obtuvo cerca del 53 % de los votos, frente al 45% de Ciscomani.

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En el distrito 1, el demócrata Amish Shah conquistó el escaño con el 53% de los sufragios y derrotó al republicano Jay Feely, exjugador de fútbol americano respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que obtuvo el 45 %.

El distrito 1 abarca zonas suburbanas del área metropolitana de Phoenix, mientras que el 6 comprende buena parte del sureste de Arizona, en la frontera con México.

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En el ámbito estatal, la gobernadora Katie Hobbs obtuvo la reelección, al igual que el secretario de Estado, Adrián Fontes, ambos demócratas.

De esta forma, los cuatro estados estadounidenses fronterizos con México estarán gobernados por demócratas a partir de enero de 2027, una coincidencia que no se producía desde 1979 y que reunirá bajo un mismo partido a California, Arizona, Nuevo México y Texas.

A Hobbs se sumarán los demócratas Xavier Becerra, en California; Deb Haaland, en Nuevo México, y Gina Hinojosa, en Texas, quienes asumirán sus respectivos cargos en enero próximo. EFE

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