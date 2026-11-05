Los demócratas arrebatan dos escaños a los republicanos en Arizona

Tucson, Estados Uniddos.- El Partido Demócrata logró arrebatar a los republicanos dos distritos competitivos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Arizona, el 1 y el 6, según los resultados divulgados este jueves por las autoridades electorales.

En el distrito 6, el republicano Juan Ciscomani, de origen mexicano, perdió la reelección frente a la demócrata JoAnna Mendoza, también latina, criada en una familia de trabajadores agrícolas y veterana de las Fuerzas Armadas.

Según los datos de la Secretaría de Estado de Arizona, Mendoza obtuvo cerca del 53 % de los votos, frente al 45% de Ciscomani.